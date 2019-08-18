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Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 01:47 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir hanın giriş katında çıkan yangın sürede binanın katlarına sirayet etti.

Aksaray’da bir hanın giriş katında çıkan yangın sürede binanın katlarına sirayet etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale edilmesinin ardından dükkan sahipleri eşyalarını topladı.
Yangın saat 23.45 sıralarından Fatih Aksaray Küçük Langa Caddesinde bulunan 6 katlı bir iş hanının girişinde meydana geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın binaya sirayet etti.
Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çatı katındaki yangını kontrol altına almak için merdiven kurdu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ardından kontrol altına yangın söndürüldü. Yangının müdahale altına alındığını gören giriş kat esnafı eşyalarını toplamaya başladı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu
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