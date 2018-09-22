Aksaray’daki cinayet

Aksaray'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Murat B. adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güzelyurt ilçesi Gaziemir köyünde birlikte yaşadığı Aynur Gedik'i 21 Eylül'de öldürdüğü öne sürülen Murat B, berberde tıraş olurken gözaltına alınmıştı.
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