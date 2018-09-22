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Aksaray’daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

Birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

Aksaray'da birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Murat B. adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güzelyurt ilçesi Gaziemir köyünde birlikte yaşadığı Aynur Gedik'i 21 Eylül'de öldürdüğü öne sürülen Murat B, berberde tıraş olurken gözaltına alınmıştı.

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cinayet Murat B.

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