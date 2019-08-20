HABER

Aksaray'daki cinayet ve yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Aksaray'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Haziran'da Aksaray'daki bir eğlence mekanına gelen 7 kişiyle eğlence mekanı sahibi arasında tartışma çıktı.

Şüphelilerden Tahir K. (35) yanındaki silahla etrafa ateş açmaya başladı. Diğer şüpheliler de araçlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle mekandan kaçmaya çalışanlara ateş açtı. Bu sırada, eğlence mekanında çalışan Recep Özyurt (29) hayatını kaybederken, mekan sahibi Sinan Y. (37), oğlu Volkan Y. (20) ve Ercan D. (19) yaralandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, 16 Ağustos'ta Tekirdağ'da şüpheli Tahir K'yi saklandığı evde yakaladı. Aynı gün İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu
Adnan Oktar gizli geçitten böyle kaçmış (1)Adnan Oktar gizli geçitten böyle kaçmış (1)
Sanayici arkadaşlarından damada ilginç düğün hediyeleriSanayici arkadaşlarından damada ilginç düğün hediyeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Cinayet Büro Amirliği eğlence mekanı

En Çok Okunan Haberler

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Son dakika: Ankara merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı kararı var

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde yolu kesip! Terör estirdiler

Terör estirdiler! Her yerde aranıyorlar!

Eminönü'nde yağıştan etkilenen esnafa 100 bin TL'lik kredi!

İstanbul Valisi açıkladı: 3 yıl ödemeli, 100 bin TL'lik kredi

İzmir'deki yangında son durum! Gözyaşlarıyla izlediler

İzmir'deki yangında son durum! Gözyaşlarıyla izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.