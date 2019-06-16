HABER

Aksaray’daki kavgada MHP eski ilçe başkanı öldü, 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada, MHP eski ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Bezgen (51) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada, MHP eski ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Bezgen (51) öldü, 3 kişi de yaralandı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Ramazan Yasav (41) ve Kerim Yasav (43) ile husumetli oldukları MHP eski ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Bezgen ve yeğeni Mehmet Bezgen (26) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya sonradan dahil olan İsa Y., tüfekle Mehmet Bezgen ve yeğenine doğru ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mehmet Bezgen ve yeğeni Mehmet Bezgen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Bezgen ve yeğeni ile darbedilen Ramazan ve Kerim Yasav, ambulanslarla Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan MHP eski İlçe Başkanı Mehmet Bezgen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma ve polis, hastane önünde ve olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaydan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli İsa Y. ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 8 yaralıElazığ’da otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 8 yaralı
Trabzon'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltıTrabzon'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Mbaye Diagne, Galatasaray'ı sildi

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.