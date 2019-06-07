Aksaray’daki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray’da 1 Haziran tarihinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Kaza, 1 Haziran tarihinde Aksaray’ın Eskil ilçesi ile Eşmekaya beldesi arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cavit Ö. (33) idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi yakınlarında, Servet Dağlı’nın (52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki N.Ö. (14) ve F.Ç. (19) yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan sürücü Servet Dağlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Yaralılardan N.Ö’nün LGS’ye katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya’dan Eskil’e gittiği öğrenildi.

