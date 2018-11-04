Aksaray'daki kazada eşi ölen kadın ve 2 çocuğu taburcu oldu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da yönetimindeki hafif ticari araçla pancar yüklü kamyona çarparak yaşamını yitiren sürücü Adil Biçer'in (42) cenazesi defnedilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi. Kazada yaralanan eşi ve 2 çocuğu taburcu edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aksaray- Konya karayolunun 67'nci kilometresinde meydana geldi. Adil Biçer yönetimindeki 66 DP 349 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yola aniden çıkan Ahmet Şahin (46) yönetimindeki 68 HL 407 plakalı pancar yüklü kamyona çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Adil Biçer, eşi Sultan Biçer (43), çocukları Arzu Betül Biçer (15) ve Musab Biçer (3) yaralandı. Yaralılardan Adil Biçer, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne, Sultan, Arzu Betül ve Musab Biçer, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Şahin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Tedaviye alınan yaralılardan Adil Biçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Biçer'in cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Yozgat'ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan eşi ve çocukları ise taburcu oldu. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Şahin'in sorgusu sürüyor.

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