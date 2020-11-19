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Aksaray’daki operasyonda koltuk değneğinden uyuşturucu çıktı

19.11.2020 18:20 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenleyen narkotik ekipleri, koltuk değneği içine gizlenmiş çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aksaray’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenleyen narkotik ekipleri, koltuk değneği içine gizlenmiş çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar Aksaray merkezde 3 ayrı ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, “Torbacılar” olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik birçok araştırma ve takip yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan S.S. (36), H.A.A. (37), E.K. (36) ve yabancı uyruklu A.T. (29) isimli tespit etti. Teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. 3 ayrı ikamet adresine eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, uyuşturucu detektörü narkotik köpeği Bixi’nin de katıldığı operasyonlarda evler didik didik arandı. Yapılan aramalarda S.S. isimli şahsın ikametinde koltuk değneği içerisine gizlenmiş 28,56 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 fişek halinde 0,74 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca aynı ikamette bin 400 TL sahte para ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. H.A.A. ve E.K. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada da 34,75 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 fişek halinde 7,31 gram metamfetamin maddesi, pompalı tüfek ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirilirken, yabancı uyruklu A.T.’nin ikametinde yapılan aramada ise 16,77 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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