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Aksaray'daki otizmli çocukların yuhalandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 16:52 | Son Güncelleme

Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin: - "Kaliteli eğitime erişim her çocuğun anayasal hakkı. Otizmde ise eğitim haktan da öte otizmin tek çaresi, tek ilacı konumundadır" - "Otizmli çocuklar, ancak eğitim ile topluma kazandırılabilir, bağımsız bireyler olarak hayatlarını sürdürebilirler. Ülkemizde otizmli çocukların kaliteli eğitime erişimindeki en önemli sorunlardan biri, okullardaki diğer çocukların ebeveynlerinin engelleyici tutumlarıdır"

İSTANBUL (AA) - Aksaray'da, özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin öğrencileri yuhaladığı iddiasına ilişkin merkezi İstanbul'daki Tohum Otizm Vakfının Başkanı Mine Narin, herkes için eğitimin anayasal bir hak olduğu açıklamasını yaptı.

Narin, yazılı açıklamasında, Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin, otizmli öğrencileri yuhaladığına ilişkin iddiaların, zaman zaman farklı okullarda da yaşanan ve mutlaka giderilmesi gereken kronik bir sorun olduğunu belirtti.

Kaliteli eğitime erişimin her çocuğun anayasal hakkı olduğunu vurgulayan Narin, şunları kaydetti:

"Otizmde ise eğitim haktan da öte otizmin tek çaresi, tek ilacı konumundadır. Otizmli çocuklar, ancak eğitim ile topluma kazandırılabilir, bağımsız bireyler olarak hayatlarını sürdürebilirler. Ülkemizde otizmli çocukların kaliteli eğitime erişimindeki en önemli sorunlardan biri, okullardaki diğer çocukların ebeveynlerinin engelleyici tutumlarıdır. Özellikle tüm çocukların kaynaşarak eğitime katılımlarının sağlanması ve engellilikle ilgili ön yargıların kırılmasında velilerin tutumu çok önemlidir. Her birey gibi otizmli bireylerin eğitimden yararlanma hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanunda açıkça belirtilmiş ve güvence altına alınmıştır."

Engelli çocukların eğitimi, en az kısıtlayıcı ortamlarda, bütünleştirme eğitimi olarak, genel okullarda yeterli akranları ile almalarının esas olduğunu ifade eden Narin, bu eğitimin yasa ve düzenlemelerle güvence altına alındığını ifade etti.

Narin, bu çocukların farklılıklarının bir değer olarak görülmesi gerektiğini ve onlara merhamet ya da korku ile yaklaşılmamasını sağlamanın toplumun her ferdinin görevi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Aksaray'da yaşanan üzücü olayların bir daha tekrar etmemesi için, otizmli çocukların toplumda kabul görmelerini sağlamamız, okullarda ve hayatın içinde maruz kaldıkları ayrımcılığa hep birlikte dur dememiz gerekir. Tohum Otizm Vakfı olarak her çocuğun eğitim hakkından eşit şekilde yararlanması için hak temelli yaklaşımı ve kapsayıcı eğitimi destekliyoruz. Yaşanan bu üzücü ve ötekileştirici olay karşısında ilgili bakanlıklarımızı gereken tedbirleri almaya ve toplumumuzu otizmlilerin farkında ve onların yanında olmaya davet ederiz."

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otizm Tohum Otizm Vakfı

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