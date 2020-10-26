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Aksaray’daki sıkışmalı kazada ekipler zamanla yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 19:39 | Son Güncelleme

Aksaray’da sokak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki yaralılar araç içerisinde sıkışırken, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Yardım ekipleri adeta zamanla yarıştı.Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 40.

Aksaray’da sokak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki yaralılar araç içerisinde sıkışırken, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Yardım ekipleri adeta zamanla yarıştı.
Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 40. kilometresi Altınkaya Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Altınkaya köyüne gitmek için yola çıkan Kader A. (29) idaresindeki 68 ES 585 plakalı Toyota marka otomobil, Altınkaya Kavşağı’na geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köy girişindeki sokak aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ile araçta bulunan Ramazan A. (56), Kübra A. (18) ve Fadimana A. (46) yaralandı. Yaralılardan Ramazan ve Kübra A. otomobilde sıkışırken, çevrede bulunan vatandaşlar sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri yaralılar için adeta zamanla yarıştı. Yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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