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Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Geçen pazartesi günü yapılan operasyon kapsamında, önceden belirlenen adreslere yapılan baskında, 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 83 gram eroin, 65 gram skunk, 6 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği sanılan 4 bin lira ele geçirildi. 13 şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

​FOTOĞRAFLI

Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

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