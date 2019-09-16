Meyvenin reçel, çay ve turşusunu da yapan Çekil, 2017 yılında Aksaray'ı temsilen girdiği Türkiye Tarım Oscarları yarışmasında Aksaray'ın Goji Berry Meyvesi Oscar Ödülü'ne layık görüldü.

Tarlada kadın işçiler tarafından özenle toplanan meyveler, 60 derecelik fırınlarda kurutulduktan sonra paketlenerek, ihracatçı firmalar aracılığıyla İtalya başta olmak üzere Belçika, Hollanda, İspanya, Almanya ve Fransa gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Üretimin istenilen seviyede olması ve taleplerin artmasıyla tarlasını 57 dekarlık alana çıkaran Çekil, yıllık ortalama yaş ve kuru 25 ton meyve alıyor.

Kent hayatının stresli yaşantısından sıkılan Çekil, 6 yıl önce Hasan Dağı eteklerinde bin 300 rakımlı Kargın köyüne, anavatanı Tibet olan "goji berry" fidanları dikti.

ZEKERİYA KARADAVUT - Orman mühendisi arkadaşının tavsiyesiyle hobi olarak başladığı, Türkiye'de halk arasında "kurt üzümü" ya da "mutluluk meyvesi" olarak bilinen "goji berry"i üreten Mehmet Çekil, Avrupa'dan gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, goji berry meyvesinin tıbbi aromatik bir bitki olduğunu söyledi.

Bu meyvenin suya çok az ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Saklav, şöyle konuştu:

"Meyve her türlü toprakta yetiştirilebiliyor, toprak bakımı da istemiyor. Amacımız bu gibi alternatif ürünleri ilimizde attırarak üreticilerimize gelir kaynakları oluşturmak istiyoruz. Çiftçilerimiz doğduğu yerde doyurmak istiyoruz. Bu bahçemiz 57 dekar. Yıllık ortalama 5 ton kuru 20 ton da yaş meyve veriyor. Bu ürünleri hem Türkiye içerisinde hem de Avrupa ülkelerine satıyor. Meyvemiz yılda 5-6 kez hasat yapabiliyor. Bu toplanan ürünleri de iyi fiyata satıyor. Üreticimiz çok memnun. Çiftçimiz üretiyor Aksaray'ımız kazanıyor."

Saklav, çiftçileri alternatif ürün yetiştiriciliği olarak goji berry, lavanta, safran ve kapari gibi ürünlere yönlendirdiklerini ve desteklediklerini kaydetti.

Çekil ise goji berry meyvesini 6 yıl önce orman mühendisi bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hobi amacıyla bahçesine diktiğini ifade etti.