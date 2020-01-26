HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’dan Elazığ’a bir tır gıda yardımı

Aksaray’dan Elazığ’a bir tır gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaşanan depremin ardından Aksaray Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteği ile deprem bölgesine dualar eliğinde 1 tır muhtelif gıda yardımı gönderildi.Elazığ’da önceki gün akşam saat 20.55’te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Aksaray’da valilik koordinesinde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Elazığ’a bir tır muhtelif gıda yardımı gönderildi.

Elazığ’da yaşanan depremin ardından Aksaray Valiliği koordinesinde hayırseverlerin desteği ile deprem bölgesine dualar eliğinde 1 tır muhtelif gıda yardımı gönderildi.
Elazığ’da önceki gün akşam saat 20.55’te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Aksaray’da valilik koordinesinde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Elazığ’a bir tır muhtelif gıda yardımı gönderildi. Yardım tırının uğurlandığı törene katılan Aksaray Valisi Ali Mantı, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu belirterek, “Elazığ’da ve Malatya’da meydana gelen deprem felaketi dolayısıyla milletimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere Rabbim rahmet eylesin. Hastanedeki vatandaşlarımıza Rabbim acil şifalar eylesin. Bizim milletimiz büyük bir millet. Yardımlaşma, kaynaşma ve dayanışmaya her zaman tarihten bu tarafa yapan bir millet. Herhangi bir yerde bir kişinin tırnağı ağrısa, kanasa milletimiz topyekun oraya koşar. Hem inancımızdan hem milletimizin hasletlerinden dolayı milletimiz hiçbir zaman vatandaşlarımızı mağdur etmez. Devletimiz her zaman her türlü hazarda, seferde, normal zamanlarda, felaket anlarında her zaman devletimiz çok şükür güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecek. İnşallah milletimiz bu sıkıntıları hızlı bir şekilde saracak. Allah, bundan sonra memleketimizi, milletimizi, ülkemizi, devletimizi her türlü felaketlerden korusun. Bugün, Aksaray topyekun olarak yardımsever vatandaşlarımız hep birlikte seferber oldu. Herkes karınca kararınca imkanlar nispetinde yardımda bulunuyor. Bu vesileyle bugün bir tır gönderiyoruz. Dün de yardım malzemeleri gitti. İnşallah önümüzdeki haftalarda da yardım malzemelerimiz yoğun bir şekilde gönderilmeye devam edilecek. Allah milletimizi her türlü felaketten korusun. Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar kılsın” dedi.
Konuşmaların ardından yardım tırı dualar eşliğinde yola çıktı. Programa Vali Mantı’nın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müftüsü Cemalettin Bal ve vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yazar Hayati İnanç, depremzedeler için dua ve yardım çağrısı yaptıYazar Hayati İnanç, depremzedeler için dua ve yardım çağrısı yaptı
Akrabalarının sahip çıkmadığı yaşlı adamın bakımını komşusu yapıyorAkrabalarının sahip çıkmadığı yaşlı adamın bakımını komşusu yapıyor
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sodalı Göl' doğal sit alanı olarak tescil edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sodalı Göl ile ilgili yeni gelişme!

Manisa'da içme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı

Şaşırtan görüntü! 20 metre uzunluğunda

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi!

Ocak ayında deniz keyfi!

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

Gerçek dışı deprem paylaşımlarına gözaltı!

4 yıl önce hazırlandı! Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay

4 yıl önce hazırlandı! Depremle ilgili dikkat çeken detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.