Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Faruk Teymen kazandı.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Faruk Teymen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Teymen bin 381, MHP adayı Ahmet Singin bin 153, Saadet Partisi adayı Metin Çıtak 6 oy aldı.

-Teymen'in öz geçmişi-

Teymen, 1968 yılında Aksaray'da doğdu. İlk öğrenimini Gülağaç'ta tamamlayan Teymen, lise eğitimini Aksaray Ticaret Meslek Lisesinde aldı. Kırşehir Eğitim Yüksekokulunda okuyan Teymen, 1990 yılında Diyarbakır'da sınıf öğretmenliği görevine başladı. 2009 yılından bu yana Gülağaç Belediye Başkanlığı görevini yürüten Teymen, evli ve dört çocuk babasıdır.

