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Aksaray'ın yeni başkanı mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

AKSARAY'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde yüzde 40,47 oranla belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Enver Dinçer, mazbatasını alarak göreve başladı.

Aksaray'ın yeni başkanı mazbatasını aldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde yüzde 40,47 oranla belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Enver Dinçer, mazbatasını alarak göreve başladı.
Aksaray'da, 115 bin 437 seçmen, 433 sandıkta oy kullandı. 111 bin 812 oy geçerli, 3 bin 625 oy ise geçersiz sayıldı. Sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Enver Dinçer, yüzde 40,47 oranla 45 bin 253 oy, MHP'nin adayı Sefer Alkan da yüzde 39,02 oranla 43 bin 625 oy aldı. Enver Dinçer, 1628 oy farkla seçimi kazandı.
Belediye Başkanlığı'na seçilen Enver Dinçer, bugün İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Ardından belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı'dan görevi teslim aldı. Başkan Dinçer, yapacakları hizmetlerde şeffaf olacaklarını belirterek, ''Yanlı olmayacağız. Allah rızası için çalışacağız. Bundan sonra işimiz yoğun ve yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Belediyedeki işçi ve memur arkadaşlarla gece gündüz demeden aldığımız bayrağı daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

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Aksaray'ın yeni başkanı mazbatasını aldı

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