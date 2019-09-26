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Aksaray’ın yeni Emniyet Müdürü Kolcu göreve başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

Aksaray Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Kolcu görevine başladı.Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Kolcu bugün görevine başladı.

Aksaray’ın yeni Emniyet Müdürü Kolcu göreve başladı

Aksaray Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Kolcu görevine başladı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Kolcu bugün görevine başladı. Emniyet Müdürü Kolcu için emniyet bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Çok sayıda emniyet mensubu tarafından karşılanan Kolcu, törende personelle tanıştı. Burada bir açıklama yapan Emniyet Müdürü Kolcu, 1990 ile 1994 yılları arasında görev yaptığı Aksaray’a İl Emniyet Müdürü olarak geri döndüğünü belirterek, "Bizler Anadolu’nun çocuğu, vatan evlatlarıyız. Ona göre hareket edeceğiz. Bütün personelimizle birlikte Aksaray’a hizmet edeceğiz. Bizler burada hem Allah için hem de insan için çalışacağız. Aksaray çok gelişmiş ve büyümüş ciddi manada. Ben 1994 yılında bıraktığım Aksaray ile şu anki Aksaray arasında dağlar kadar fark var. Çok memnun edici bir durum. Şehrimizin trafik ve asayiş ile tüm sorunlarını masaya yatıracağız. Buradaki müdür arkadaşlarımızla ve personellerimizle bu konuların üzerine hassasiyetle eğileceğiz. Şehrimizde her kesim ile uyum içinde çalışacağız. Rabbim bizi utandırmasın diyorum. Bütün halkımızla da huzur ve halk toplantılarında karşı karşıya gelip sorunları yakından dinleyeceğiz” dedi.

Aksaray’ın yeni Emniyet Müdürü Kolcu göreve başladı

Aksaray’ın yeni Emniyet Müdürü Kolcu göreve başladı

Aksaray’ın yeni Emniyet Müdürü Kolcu göreve başladı

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