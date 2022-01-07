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Aksaraylı çiftçi ineklerini İngiliz ve Rus inekleri gibi yetiştiriyor: Sütleri arttı!

07.01.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da televizyondan izlediği bir haberden sonra ineklerine sanal gerçeklik gözlüğü ile yeşillik videosu izleten genç çiftçi İzzet Koçak, sanal gerçeklik gözlüğüyle ineklerin süt verimliliğini artırıyor. Koçak, ''Rusya’da sanal gerçeklikle ilgili bir deney vardı, Rus yetkililerle irtibata geçtik. İnekler üzerinde deniyorlardı. Haber tuhafımıza gitti, araştırmaya başladık. İnekler gözlükle kendilerini uçsuz bucaksız çimlerde hissediyor, sütün kalitesi de miktarı da arttı'' şeklinde konuşuyor.

Aksaraylı çiftçi ineklerini İngiliz ve Rus inekleri gibi yetiştiriyor: Sütleri arttı!

Aksaray’da 4 yıl önce hastalıktan ari kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğinde 180 büyükbaş hayvanın süt verimliliğini artırmak için teknolojik ürünler kullanan İzzet Koçak (30), geçen yıl Rusya ve Moldova ülkelerinde yayınlanan bir haberi izledi. Koçak, haberde ineklere sanal gerçeklik gözlüğü ile izletilen görüntülerle kendilerini bir çayırlıkta ve dere kenarında hissetmeleri sağlanarak süt verimliliğinin artırıldığını öğrendi. Rusya’daki çiftçilerle iletişime geçen Koçak, sanal gerçeklik gözlüğü ile ineklerine aynı video filmleri izletmeye başladı. Sanal gerçeklik gözlüğü videoları sonrası süt verimliğinde artış sağlayan Koçak, çiftliğinde ineklerini İngiliz ve Rus inekleri gibi yetiştiriyor.

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''İNEKLER MUTLU OLUNCA SÜTÜN KALİTESİ ARTIYOR''

Üç kuşaktır tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını belirten Koçak, “İşletmemizi 2018 yılında kurduk. Biz de genç bir girişimci olarak teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Rusya’da, Moldova’da sanal gerçeklikle ilgili bir deney vardı. İnekler üzerinde deniyorlardı. Haber tuhafımıza gitti, araştırmaya başladık. Rusya’daki yetkililerle irtibata geçtik. Ellerinde sanal gerçeklik gözlüğünün kısıtlı olduğunu söylediler bize. Biz de elimizde insan için kullanılanlarla hayvanların bakış açıları farklı olduğu için tek gözüne denedik. Tek gözüne denediğimiz halde ineklerimizde yüzde 10 gibi bir artış oldu. Sanal gerçeklik gözlüğüyle beraber kendisini uçsuz bucaksız çimlerde, derelerdeymiş gibi hava katıyor, kendisine bu hissi veriyor. İnekler mutlu olunca sütünün kalitesi artıyor, miktarı artıyor. Biz de olumlu sonuç aldık. Bunun yanı sıra ineklerimize klasik müzik dinletiyoruz. Yüzde 10 da klasik müziğin katkısı var” dedi.

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RUSLARLA İRTİBATA GEÇTİ

Rusya’daki firmalarla irtibata geçen Koçak, çalışmayı denediği inek sayısını da artırmayı planlıyor. Koçak, “Öncelikli olarak çiftliğimizde iki hayvana denedik. 10 gün boyunca yakından takip ettik. Bire bir tekli makinelerde sağdık. Dolayısıyla Rusya’daki firmayla da bağlantıya geçtik. Bize örnek olarak göndereceklerini söylediler. Eğer onda başarılı olursak biz bu sanal gerçeklik gözlüğündeki adet sayısını yükselteceğiz. Buradaki birçok hayvanımızda deneyeceğiz bunu” diye konuştu.

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(İHA)

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Aksaray
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