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Aksaraylı kaçak avcılara 20 bin lira para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 12:50 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, avlanması yasak angut kuşlarını telef eden avcılara 20 bin lira para cezası kesildi.

Aksaraylı kaçak avcılara 20 bin lira para cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- AKSARAY'da, avlanması yasak angut kuşlarını telef eden avcılara 20 bin lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü Aksaray Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde il genelindeki koruma kontrol faaliyetleri sırasında yasa dışı avlandıkları tespit edilen 14 kişiye idari işlem yaptı. Yapılan kontrollerde özellikle Tuz Gölü ve civarındaki sulak alanlarda yaşayan ve avlanması yasak olan angut kuşlarının da toplu olarak avlanıp telef edildiği görüldü. Yapılan işlemlerde avcılara toplamda 20 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi. Ayrıca 3 adet av tüfeğine, 14 adet ölü yaban ördeği ve angut kuşuna, 5 adet ölü tahtalı güvercine, 14 adet ise canlı yaban ördeği ve angut kuşuna el konuldu.

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Aksaraylı kaçak avcılara 20 bin lira para cezasıAksaraylı kaçak avcılara 20 bin lira para cezasıAksaraylı kaçak avcılara 20 bin lira para cezası

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