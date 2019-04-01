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Aksaraylı şehit tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 14:31 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK’lı teröristlerin ateş açması sonucu şehit düşen 22 yaşındaki sözleşmeli er Mustafa Ergen memleketi Aksaray’da dualarla defnedildi.Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da görevliyken Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesine geçici görevle gönderilen sözleşmeli er Mustafa Ergen (22), dün sabah saatlerinde PKK’lı teröristlerin sızıntı sonucu roket ve havan ile yaptığı saldırıda şehit düştü.

Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK’lı teröristlerin ateş açması sonucu şehit düşen 22 yaşındaki sözleşmeli er Mustafa Ergen memleketi Aksaray’da dualarla defnedildi.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’da görevliyken Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesine geçici görevle gönderilen sözleşmeli er Mustafa Ergen (22), dün sabah saatlerinde PKK’lı teröristlerin sızıntı sonucu roket ve havan ile yaptığı saldırıda şehit düştü. 3 hafta önce memleketi Aksaray’a gelerek Sena Durmaz (21) ile sözlenen şehit Ergen’in cenazesi dün akşam saatlerinde Aksaray’a getirilerek Somuncu Baba Külliyesi ve Kültür Merkezi morguna kaldırıldı.
Şehit Mustafa Ergen’in cenazesi öğle namazı öncesi morgdan alınarak anne evine götürülüp helallik alındı. Burada dualar edilirken şehidin annesi Fadimana Balkış ve diğer yakınları baygınlık geçirdi. Şehit annesi ve yakınlarına 112 acil yardım ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Ulu Camisi’ne götürüldü. Şehidin kardeşi Muhammet Ergen (26) ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin amcası Sait Ergen (65), “11 tane oğlum var, 60 tane torun var. Bu kan yerde kalmayacak. Alınacak bu intikam” dedi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi tekbirlerle Aksaray Şehitliği’ne götürülerek defnedildi. Şehit cenazesine Aksaray Valisi Ali Mantı, Bilim Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, milletvekilleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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