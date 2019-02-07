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Akşehir’de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Akşehir Ahicelal Mahallesinde bir evde Azeri uyruklu bayanlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri çalışma başlattı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir Ahicelal Mahallesinde bir evde Azeri uyruklu bayanlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri çalışma başlattı. Evi takibe alan polis, evin G.D.’ye (61) ait olduğunu belirledi. Erkek şahısların eve girip çıktığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek eve baskın düzenledi. Azerbaycan vatandaşı S.Z. (50) ve S.G. (23) ile ev sahibi G.D. ve bayanlarla para karşılığı birlikte olduğu öne sürülen 4 erkek gözaltına alındı. Erkek şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Azerbaycan vatandaşı 2 kadın ile yer temin eden ev sahibi G.D. adliyeye sevk edildi.

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