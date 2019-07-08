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Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde 60.

Konya’nın Akşehir ilçesinde 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında ünlü pop sanatçısı Işın Karaca, yaklaşık 6 bin kişiye konser verdi.
60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği etkinliklerinde pop müzik sanatçısı Işın Karaca, Açık Hava Tiyatrosu’nda yaklaşık 6 bin seyircinin katıldığı bir konser verdi. Konser öncesi sunucu ve şovmen Doğukan Alsay yaptığı şovla seyircilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Işın Karaca, kendine özgü caz tarzında söylediği ‘Ankara’nın Bağları’ şarkısı ve oyun havaları ile konser alanını dolduran binlerce kişiyi oynattı. Konseri esnasında Afyonkarahisar’dan gelen bir hayranı ile grubundaki müzisyeninin de doğum gününü sahnede kutlayan Işın Karaca, sahnede davul şovu yaptı. Zaman zaman seyircinin arasına girerek şarkı da söyleyen Karaca, hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Işın Karaca’dan etli ekmek serzenişi
Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sanatçıya bir plaket takdim etti. Sunucu ve şovmen Doğukan Alsay’a da Başkan Akkaya tarafından plaket verilirken, plaket törenini sanatçı Işın Karaca sundu. Konser öncesi müzik grubunun etli ekmek yediğini öğrenen Işın Karaca onlara ‘Bir parça da bana getirseydiniz’ diye serzenişte bulunurken, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konser sonrası sanatçıya Akşehir’e özgü etli ekmek, tandır kebabı ve Akşehir peynir baklavası ikram etme sözü verdi. Konser sonunda seyircilerin cep telefonu ışıklarını yakarak sanatçı Işın Karaca için söyledikleri ‘Bir Şarkısın Sen Ömür Boyu Sürecek’ şarkısı sanatçının duygusal anlar yaşamasına sebep oldu.

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti

Akşehir’de Işın Karaca rüzgarı esti
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