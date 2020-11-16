Akşehir’de kaçak cep telefonu ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında G.M.D. (24) isimli şahsın, İstanbul’dan kaçak cep telefonu getirdiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin aracını Akşehir ilçe girişi D-300 karayolu üzerinde durduran polis ekipleri, yaptıkları aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefon ile bir miktar esrar ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 1 adet cam bong, 1 adet plastik bong ele geçirildi. Araç sürücüsü G.M.D. ve yanında bulunan K.A. (20) ve M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

