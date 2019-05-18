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Akşehir'de kayıp kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

Akşehir'de kayıp kişinin cesedi bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi boş arazide bulundu.

Hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Adem Gün'den (63) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Saray ile Atakent mahalleleri arasındaki boş arazide başlattıkları arama çalışmalarında Gün'ün cansız bedenine ulaştı.

Cesedinin yanında tabancası bulunan Gün'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Gün'ün belindeki tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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