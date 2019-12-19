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Akşehir'de trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 01:01 | Son Güncelleme

Akşehir'de trafik kazası: 2 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Rıdvan T. (45) yönetimindeki 34 CDT 423 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Atakent Kavşağı'nda Sait Açıkgöz idaresindeki 42 UB 454 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ticari araç, yol kıyısındaki bariyerlere çarparak durdu.

Ticari aracın sürücüsü Sait Açıkgöz ve eşi Emine Açıkgöz olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeleri Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otobüste bulunan yolcular başka bir otobüse nakledilirken, kapanan yol bir süre sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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