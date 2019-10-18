Akseki Belediyesi Meclis üyelerinden Mehmetçik'e selam

Antalya'da Akseki Belediyesi Meclisi üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla olağanüstü toplanarak, Mehmetçik'e selam gönderdi.

Belediye Meclisi, Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ın başkanlığında olağanüstü toplandı. Özkan, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı için hazırlanan ortak deklarasyonu okudu.

Akseki Belediyesi olarak Mehmetçiklerin yanında olduklarını belirten Özkan, harekatın ülkenin sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek için başlatıldığını söyledi.

Türkiye'nin bekası için başlatılan harekatın aynı zamanda tüm bölgede huzur ve güvenliğin oluşmasını amaçladığını kaydeden Özkan, şunları söyledi:

"Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir."

Belediye Meclisi olarak her türlü siyasi görüş ayrılığını bir kenara bırakarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini ifade eden Özkan, harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inandıklarını vurguladı.

Deklarasyonun okunmasının ardından meclis üyeleri ayağa kalkıp, Mehmetçik'e selam gönderdi.

