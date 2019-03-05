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Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşları’nın 100.

Çanakkale Savaşları’nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen senaryo yarışmasında birincilikle ödüllendirilen ve Çanakkale Savaşlarına gönüllü olarak katılan 15-16 yaşındaki gençlerin hikayesini anlatan “Mendilim Kekik Kokuyor” isimli sinema filminin tamamına yakınının Antalya’nın Akseki ilçesinde çekilmesine karar verildi.
“Mendilim Kekik Kokuyor" sinema filminin çekimleri için Senaryo Yazarı A. Kadir Bozkurt, Yapımcı Kadriye Özden, Yönetmen Hüseyin Özden, Görüntü Yönetmeni Erol Zurnacı, Akseki’de tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu.
Film ekibine tarihi mekanları gezdiren Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, geçtiğimiz günlerde mekan araştırmaları için gelen ekibi Akseki’de ağırladıklarını söyledi. Yeniden Akseki’ye gelen ekibe de Akseki’nin tarihi yerlerini, düğmeli evleri ve tarihi kervan yollarını gezdirdiklerini anlatan Nasır, "İlk görüştüğümüzde filmin bir kısmını Akseki’de çekmeyi düşünüyorlardı. Lakin burada gördükleri ilgi alakadan ve Akseki’nin tarihi dokusundan adeta büyülendiler. En sonunda da Çanakkale konulu filmin tamamına yakınını ilçemizde çekmeye karar verdiler. Biz de bundan çok memnun olduk. Elimizden geldiğince kendilerini burada en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.

"Biz bu sinema filmini Aksekililerle paylaşacağız"
Çok sayıda yazarlık ödülü bulunan senaryo yazarı A. Kadir Bozkurt, daha önce Akseki’de ön çalışma yaptıklarını söyledi. Bozkurt, "Yönetmenimiz, görüntü yönetmeni ve yapımcımızla birlikte Akseki’de mekanları dolaştık. Bu yörede çekimlerimizin yüzde 25’ini gerçekleştirmeye karar vermiştik. Geriye kalanını Çanakkale yöresinde çekecektik. Özellikle sayın valimiz Münir Karaloğlu ve Akseki Kaymakamımız Çanakkale Destanı’nı işleyen ödüllü senaryomuza fazlasıyla duyarlılık gösterdi. Akseki’de gördüğümüz özel ilgiden ve mekanların büyülü atmosferinden dolayı filmin tamamına yakınını Akseki’de çekeceğiz. Bu da bizi aşırı heyecanlandırıyor. Çünkü bir sinema filmini sıfırdan tamamlayıp vizyona sokmak başlı başına bir heyecan. Biz bu sinema filmini Aksekililerle paylaşacağız. Ondan dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu.
Yönetmen Hüseyin Özden, mekan araştırması için Akseki’de tarihi mekanları gezdiklerini ve ‘Mendilim Kekik Kokuyor’ filminin yaklaşık yüzde 80-85’lik kısmını Akseki’de çekmeye karar verdiklerini söyledi. Çanakkale Savaşları’nda Akseki yöresinin ciddi oranda şehitler verdiğini anlatan Özden, "Filmimiz Çanakkale Savaşı’na giden 15 yaşındaki çocukların hikayesini anlatıyor. 15-16 yaşındaki çocuklar gönüllü olarak savaşa gidiyorlar. Fakat asker bile olamadan kendi topraklarında esir düşüyorlar. O çocukların doğdukları coğrafyadan ayrılmaları ve ayrılırken onların birer kurban olduğunu ve geri dönmeyeceklerini herkes biliyor. Çanakkale Savaşları emperyalizm için bir güç gösterisi, Anadolu insanı için ise bir varoluş savaşıdır. Yani direniştir. Yaşamak için kendi neslini ileriye taşıyabilmek için bir mücadelenin destanıdır" dedi.

"Savaş filmi yapmıyoruz"
Özden, "Biz aslında bir savaş filmi yapmıyoruz. Biz savaşa karşı savaşan bir film yapıyoruz. Ama o direnişe de saygı göstermek gerekiyor. Bunun için de sürrealist temalarımız ve metaforlarımızla güçlü bir film yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Filmin gönüllülük esasına dayalı olduğunu anlatan Özden, "Filmde çocuklarımız gönüllü. Birçok gönüllülük var. Filmin hikayesinde buradan giden iki amcaoğlunun savaşın kaderini değiştirecek bir duruma da imza atmalarını gösteriyoruz. Ama bir gerçek var ki savaş bütün güzellikleri yok ediyor. Doğayı yok ediyor, sanatı yok ediyor, birikimleri yok ediyor, insanı yok ediyor. Bu filmde bunların hepsi var. Aslında o yok edilişe karşı sanatın da direnişini veriyoruz ve anlatmak istediğimiz sanat dünyayı güzelleştirecek olan tek güçtür. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu bölgede bu filmi tamamladığımızda, Türkiye’de de güzel bir film yapılabileceğini dünyaya göstereceğiz" dedi.

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak

Akseki, Çanakkale Destanı’na ev sahipliği yapacak
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