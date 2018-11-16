Akseki-Seydişehir kara yolunda ulaşımda kar engeli

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Akseki ilçesinde etkili olan kar, ulaşımda aksamaya neden oluyor. Araçlar, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu Akseki-Seydişehir kara yolunun Yarpuz Mahallesi kesiminden itibaren yolda kaldı.

Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışmaları yaptı. Bir otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle de kara yolunda ulaşım bir saat aksadı.

Bölge trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan sürücülere yardım etti.

Kar yağışı nedeniyle güzergahı kullanmak isteyen ağır tonajlı araçlara izin verilmedi.

