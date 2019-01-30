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Akseki-Seydişehir karayolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:34 | Son Güncelleme

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle gece ulaşımda aksamalar yaşandı.Akseki ilçesinde dün etkili olan kar, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle gece ulaşımda aksamalar yaşandı.
Akseki ilçesinde dün etkili olan kar, ulaşımda aksamaya neden oldu. Akseki Bölge Trafik ekipleri gece saatlerinde Akseki kavşağından itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Uzun araçların ise trafiğe çıkmasına izin verilmedi. Bazı araçlar ise Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi kesiminden itibaren yolda kaldı. Bölge trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan sürücülere yardım etti.
Akseki ilçesinde kar yağışı yerini yağmura bırakırken, bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi. Karayolları Alacabel ekibi ise yolun ulaşıma kapanmaması için yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kapalı olan mahalle yolu kalmadı
Ayrıca dün öğle saatlerinde yağan kar nedeniyle Akseki’nin kırsalda bulunan 13 mahallenin yollarının da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ait ekipler tarafından açıldığı belirtilirken, kapalı mahalle yolunun kalmadığı bildirildi.

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