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Akseki yaylalarında 10 metrelik karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Göktepe Yaylası'nda yer yer 10 metreyi bulan karla kaplı yollar iş makinelerinin yardımıyla açılıyor.

Akseki yaylalarında 10 metrelik karla mücadele

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Göktepe Yaylası'nda yer yer 10 metreyi bulan karla kaplı yollar iş makinelerinin yardımıyla açılıyor.
Akseki ilçesine bağlı Göktepe Yaylası'nda karla kaplı yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 2500 metre rakımlı yaylada 2 metreden yer yer 10 metreye kadar ulaşan karla kaplı yolları iş makineleriyle temizlemeye çalışıyor.
FOTOĞRAFLI

Akseki yaylalarında 10 metrelik karla mücadeleAkseki yaylalarında 10 metrelik karla mücadeleAkseki yaylalarında 10 metrelik karla mücadeleAkseki yaylalarında 10 metrelik karla mücadele

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