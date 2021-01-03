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  4. Akseki’de kaçak avlanan üç kişiye 38 bin 154 lira ceza kesildi

Akseki’de kaçak avlanan üç kişiye 38 bin 154 lira ceza kesildi

03.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan üç kişiye 38 bin 714 lira ceza uygulanırken, ayrıca sokağa çıkma yasağından dolayı da jandarma ekipleri tarafından da kaçak avcılara kişi başına 3 bin 150’er lira ceza kesildi.Akseki’nin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında silah seslerinin gelmesi üzerine ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.

Antalya’nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan üç kişiye 38 bin 714 lira ceza uygulanırken, ayrıca sokağa çıkma yasağından dolayı da jandarma ekipleri tarafından da kaçak avcılara kişi başına 3 bin 150’er lira ceza kesildi.
Akseki’nin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında silah seslerinin gelmesi üzerine ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri bölgeye ulaştı. Av koruma ekiplerini gören kaçak avcılık yapan kişiler, araçlarını ekibin üzerine sürerek kaçmaya çalıştılar.
Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı Taşlıca Jandarma Karakol ekiplerinin desteği ile yakalanan üç kişi hakkında, av koruma ekibi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Vurulan dişi yaban keçisinin derisine el konulduğu bildirilirken, kaçak av yapan üç kişiye toplam 38 bin 154 lira ceza kesildi.
Kaçak avcıların sokağa çıkma yasağını ihlal etmelerinden dolayı ise jandarma ekipleri tarafından da kaçak avcılara kişi başına 3 bin 150’şer lira ceza uygulandı.

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