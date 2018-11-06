HABER

Akseki'de kaçak silah operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 18:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde polisin durdurduğu minibüste ruhsatsız 27 tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde polisin durdurduğu minibüste ruhsatsız 27 tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Akseki Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe girişinde A.T.'nin kullandığı 07 B 2304 plakalı minibüs durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde poşetlere konulmuş ruhsatsız 27 tabanca ile 9 milimetre çapında 6 mermi ele geçirildi.
Malzemelere el koyan ekipler sürücü A.T. ile aynı araçta bulunan S.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
12'nci kattan düşen Elif Defne öldü, savcı annesi yıkıldı (2)12'nci kattan düşen Elif Defne öldü, savcı annesi yıkıldı (2)
Lokomotifin çarptığı minibüsteki çift öldüLokomotifin çarptığı minibüsteki çift öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.