Akseki'de kaçak silah operasyonu

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde polisin durdurduğu minibüste ruhsatsız 27 tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Akseki Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe girişinde A.T.'nin kullandığı 07 B 2304 plakalı minibüs durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde poşetlere konulmuş ruhsatsız 27 tabanca ile 9 milimetre çapında 6 mermi ele geçirildi.
Malzemelere el koyan ekipler sürücü A.T. ile aynı araçta bulunan S.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu
AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...
Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi
FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum