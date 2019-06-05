HABER

Akseki'de orman ve tarım arazisinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, yaban domuzlarını korkutmak için yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle yaklaşık iki hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü.

Akseki'de orman ve tarım arazisinde yangın

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, yaban domuzlarını korkutmak için yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle yaklaşık iki hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü.
Güçlüköy Mahallesi'nin Uşacık mevkiinde oturanlar, zeytin ağaçlarına zarar verdiği gerekçesiyle saat 12.30 sıralarında ateş yakarak yaban domuzlarını korkutmak istedi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin tarım arazisine sıçramasıyla başlayan yangın, büyüyerek ormanlık alana da sıçradı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracıyla karadan, iki yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangında yaklaşık iki hektar orman alanı ve tarım arazisi zarar gördü.

FOTOĞRAFLI

Akseki'de orman ve tarım arazisinde yangınAkseki'de orman ve tarım arazisinde yangınAkseki'de orman ve tarım arazisinde yangınAkseki'de orman ve tarım arazisinde yangın

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Tekne motorlarını çalan şüpheli yakalandıTekne motorlarını çalan şüpheli yakalandı
Elazığ’da uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybettiElazığ’da uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.