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Akseki’de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 15:21 | Son Güncelleme

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan yangında tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektarlık alan yandı.Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Güçlüköy Mahallesi Uşacık mevkiinde tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektar alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan yangında tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektarlık alan yandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Güçlüköy Mahallesi Uşacık mevkiinde tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektar alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına Manavgat ve Alanya’dan gelen 2 helikopterle, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 2 su tankeri, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1 itfaiye aracı ile 60 orman işçisi ve teknik personel tarafından müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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