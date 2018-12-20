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Akseki'de yanan ev çöktü, ağıldaki 20 hayvan telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında çöktü.

Akseki'de yanan ev çöktü, ağıldaki 20 hayvan telef oldu

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında çöktü. Alt bölümdeki ağılda 20 küçükbaş hayvan telef olurken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Akseki ilçesi Dikmen Mahallesi'nde hayvancılık yapan İsmet Yılmaz'a (61) ait yaklaşık 400 yıllık olduğu belirtilen iki katlı düğmeli evde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İsmet Yılmaz, evin alt bölümünde bulunan ağıldaki hayvanların bir kısmıını çıkarmayı başarırken, çevredekiler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Ev çökerken, yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmaya söndürüldü.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangında, alttaki ağılda bulunan 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Akseki'de yanan ev çöktü, ağıldaki 20 hayvan telef olduAkseki'de yanan ev çöktü, ağıldaki 20 hayvan telef olduAkseki'de yanan ev çöktü, ağıldaki 20 hayvan telef olduAkseki'de yanan ev çöktü, ağıldaki 20 hayvan telef oldu

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