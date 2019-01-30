Aksel Akerman’ın ’50 Maddede Hitler ve Naziler’ kitabı raflarda

Aksel Akerman’ın ’50 Maddede Hitler ve Naziler’ kitabı raflardaki yerini aldı.

Aksel Akerman’ın Araştırma / Tarih kategorisiyle Karakarga Yayınları’ndan çıkan kitabı ’50 Maddede Hitler ve Naziler’ kitabı raflardaki yerini aldı. Kitapta, “ Hitler’in Yahudi düşmanlığı nasıl başladı? Nazi sembolü nasıl ortaya çıktı? Hitler’in ırk takıntısı, okul yılları, ilk aşkı, ressam olma hayali, arabaları, köpeği, askerlikten kaçışı, sigara karşıtlığı, vejetaryenliği, zayıflıkları, kompleksleri... Nazilerin sanat yağması, ilk Nazi köy enstitüleri, Nazi mimarisi” konuları işleniyor.

Adolf Hitler’in çocukluğundan ölümüne dek kendisiyle birlikte büyüyen hırsı, nefreti, zevkleri, alışkanlıkları, hali tavrı ve sadık piyonları, 50 maddeye dizildi ve ortaya özet niteliğinde bir tablo çıkardı.

