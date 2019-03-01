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Akşener, 40 yıllık okul arkadaşını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aday tanıtım toplantısı için Balıkesir’e geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aday tanıtım toplantısı için Balıkesir’e geldi. Milli Kuvvetler Caddesi’nde partililer tarafından karşılanan Akşener esnaflara hayırlı işler dilerken, 40 yıl önce birlikte okuduğu Esma Ermişler’le de bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 1970’li yıllarda Bursa Öğretmen Okulunda birlikte eğitim aldığı arkadaşı Esma Ermişler’i unutmadı. İbrahim Ermişler’in sahibi olduğu işyerini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 40 küsur yıldır görmediği arkadaşı Esma Ermişler ile hasret giderdi. Esma Ermişler günün anısına Meral Akşener’e çiçek takdim etti.

"Çukurun içine düşmeyeceğiz"
Esnaf ziyaretinin ardından ittifak ortağı CHP İl Başkanlığını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada CHP’li belediye başkan adaylarıyla buluştu. 31 Mart seçimleriyle ilgili değerlendirme yapan Akşener, “11 milyon oy almış Cumhuriyet Halk Partisi, 5 milyon oy almış İYİ Parti ve diğer bileşenlerimizle birlikte yani Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile birlikte 17 milyon küsur oy almış ittifakın seçmenine her türlü hakaretin edilmesinin son derece tepkiyle karşılandığını görüyorum. Ben bulunduğum her yerde bütün arkadaşlarıma şunu söylüyorum; bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar. Oraya düşmeyeceğiz. Yumak atarlar ya kediler o yumağa takılır, yumak atılıyor ama o yumağa takılınmayacak. Biz ekonomi konuşacağız, esnaf yanıyor. Biz ekonomi konuşacağız, tencere kaynamıyor. Biz ekonomi konuşacağız, köylü bitmiş durumda. Biz ekonomi konuşacağız, gençler işsiz. Biz ekonomi konuşacağız ve belediye başkan adaylarımız İnşallah belediye başkanı olacaksınız. Belediye başkanlarımız israf yapmayacaklarını söyleyecekler. Projelerini yarıştıracaklar. Size iftira atılıyor; başta bizler olmak üzere hepimize iftiralar atılıyor ama onları duymayacaksınız, projelerinizi yarıştıracaksınız. Ve iyi olan kazansın diyerek yola devam edeceğiz ve iyi olan kazansın dediğimiz için de kazanacaksınız inşallah" diye konuştu.

Akşener, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Benim Balıkesir’e çeşitli dönemlerde defalarca geldiğim bir şehir. İlk defa Balıkesir’i kâhir ekseriyeti olarak kararlı gördüm. Bu çok önemli bir şey. İnşallah 31 Mart akşamı gayet olgun bir biçimde; ülkemize, milletimize yakışır bir biçimde görevlerinizi devralacaksanız ve hizmete başlayacak ve devam edeceksiniz. İsraf ortadan kalkmadan, kayırmacılık ortadan kalkmadan, yandaşlık ortadan kalkmadan, yolsuzluk ortadan kalkmadan Türk ekonomisinin düzelmesi mümkün değil. Dolayısıyla ekonomik yangının önüne geçebilmek için suni gündemler oluşturuluyor. Bu suni gündemlerin içine takılıp kalmayacağız biz, yolumuza devam edeceğiz. Ben bugün gerçekten çok memnun kaldım" dedi.

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