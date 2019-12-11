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Akşener, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Millilerden asker selamı", "Sarıkamış şehitleri anısına" ve "Beyaz yürüyüş" fotoğraflarına oy verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akşener, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Akşener, haber kategorisinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan Hakan Burak Altunöz'ün, "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Akşener, yaşam kategorisinde ise tercihini Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafı için kullandı.

- "İncinen umudumuzu tazeliyor"

Akşener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haber kategorisinde seçtiği fotoğrafın Cumhuriyete giden yolda ödenen bedelleri hatırlattığını belirterek, "Canını hiçe sayan ecdadımızın büyük mücadelesini ve vefayı hatırlatan, duygulandıran bir fotoğraf." dedi.

Spor kategorisinde beğendiği fotoğrafa ilişkin Akşener, "Milli takımımızın Fransa'ya attığı golden sonra verdiği bu selam ordumuza, Mehmetçik'imize duyulan şükranın ifadesiydi. Ben de Meclis'te verdim o selamı. Yılın en önemli olaylarından biriydi. O gençlerimiz aynı zamanda özlem duyduğumuz birlik ve beraberliği de selamlıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Meral Akşener, yaşam kategorisinde oyladığı "Beyaz Yürüyüş" fotoğrafına yönelik olarak da "Zorlu okul yolundaki bu gayret, bu azim geleceğe olan güvenimizi pekiştiriyor. O iki kız evladımızın yolculuğu incinen umudumuzu tazeliyor." ifadesini kullandı.

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