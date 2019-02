İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "’Amerika ile anlayış birliğine vardık’ diyerek, güvenli bölge modelini ortaya attılar. Bakın buradan uyarıyorum; Körfez Savaşı’nın ardından 36. paralel diyerek oluşturdukları güvenli bölgede uydu devlet kuruldu. Suriye’nin kuzeyinde de ayını yöntemle bir terör devleti kurulmasına Türk Devleti müsaade etmemelidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Akşener, Türkiye’de menemenin zengin yemeği haline geldiğini belirterek, "Öğrenci evlerinin, şantiyelerinin, ocakların can dostu menemen, şimdi lüks yemek oldu. Menemen soğanlı mı soğansız mı olur diye tartışıldı. Şimdi ben size söyleyeyim; soğanın 6 lira olduğu ülkede menemen soğansız olur. Şimdi menemen biberli mi bibersiz mi olur diye soruyorlar. Biberin 18 lira olduğu ülkede menemen bibersiz olur. Bu gidişle sofralar menemensiz olur. Ben daha ne söyleyeyim. Sanayi üretimi her ay azalıyor. İşsizlik her ay artıyor” ifadelerini kullandı.

Akşener, AK Parti ile HDP arasında görüşme olduğunu iddia ederek, "Ne konuştuklarını, ne çevirdiklerini bilen eden yok. İki yıldan fazladır terörist başına ziyaretler yasaklanmıştı. Şimdi yeniden izin vermeye başladılar. Şimdi kapalı kapılar ardında, yeniden bir şeyler tezgahlıyorlar" şeklinde konuştu.

Akşener, Partisinin Belediye Başkan adaylarını tanıttı:

"Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Belediye Başkan adayımız. Sayın Mehmet Ejder Demir, Gaziantep Belediye Başkan adayımız. Sayın Tuna Işıkhan, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Metin Özışık, Yozgat Belediye Başkan adayımız. Sayın Aynur Sezer, Kütahya Belediye Başkan adayımız. Sayın Abdülkadir Kırmızı, Adıyaman Belediye Başkan adayımız. Sayın Erkan Çelikoğlu, Muş Belediye Başkan adayımız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyonun başlayacağını açıkladığını hatırlatan Akşener, "Ne olduysa oldu, öyle anlaşılıyor ki, harekat planı rafa kaldırıldı. ’Amerika ile anlayış birliğine vardık’ diyerek, güvenli bölge modelini ortaya attılar. Bakın buradan uyarıyorum; Körfez Savaşı’nın ardından 36. paralel diyerek oluşturdukları güvenli bölgede uydu devlet kuruldu. Suriye’nin kuzeyinde de ayını yöntemle bir terör devleti kurulmasına Türk Devleti müsaade etmemelidir" dedi.