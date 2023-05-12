Akşener, Ankara'da sahneye o isimle beraber çıktı! 'Çok ağır hakaretler edildi bize'

14 Mayıs'a saatler kala Türkiye nefesini tuttu. Siyasiler ise çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Millet İttifakı son mitingini Ankara'da düzenledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahneye parti kurucularından gazi Hüseyin Özlük ile beraber çıktı.

"Bugün benim yanımda 1993 senesinde Şırnak'ın kırsalında bir roket saldırısında gözlerini kaybetmiş 1994 yılından beri beraber yol arkadaşlığı yaptığımız bir gazimiz var. Parti kurucularımızdan Hüseyin Özlük kardeşim" diyen Akşener, konuşmasını "Çok şeyler dendi bize. Çok ağır hakaretler edildi. Ama Hüseyin Özlük ve ona benzeyen kardeşlerimiz bizimle." diye sürdürdü.

HÜSEYİN ÖZLÜK: BİZDEN TERÖRİST OLMAZ

Sahnede bir konuşma yapan Hüseyin Özlük, şunları söyledi:

"Yanımda birçok arkadaşım şehit oldu. Şehit, başkalarının çocukları babasız kalmasın diye kendi öz evlatlarını yetim bırakan kahramanlardır. İşte bu kahramanlarımıza sadece Millet İttifak'ına destek verdiğimiz için terörist yaftası yaptılar. Bizden terörist olmaz. Bizden Ankara, İstanbul, Hakkari kısaca Türkiye olur."

'RECEP BEY VE ARKADAŞLARINI EMEKLİ EDECEĞİZ'

Meral Akşener ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Umarım duymuşlardır. Sağ elinde hizbullah, sol elinde PKK olanlar duymuşlardır Hüseyin'i. Rezil bir dille, iğrenç sözler dizisiyle seçime gidiyoruz. Terörist oldunuz, işgalci oldunuz. Her türlü hakareti siz de gördünüz. 14 Mayıs akşamına 2 gün kaldı. 13. Cumhurbaşkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve kendisini alkışlarımızla Çankaya'ya götüreceğiz. Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli edeceğiz. Her aileden bir tanecik oy istiyorum. 14 Mayıs akşamı 13. Cumhurbaşkanımız ile birlikte Türkiye'nin nefes aldığı, hak, hukuk, adaletin tesis edildiği ve tarih yazıldığı bir akşam olacak."

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

