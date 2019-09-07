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Akşener: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, Diyabakır'da HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Akşener, evlatları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin, Diyarbakır'daki bir parti binası önünde gözyaşı ve hasretle nöbet tuttuğunu hatırlatarak, "Ağlayan sadece o annelerimiz değil, bütün milletimizdir. Bu acıyla feryat eden, 82 milyondur. Bu gerçeğin ışığında, bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti’nde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum; O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" ifadelerini kullandı.
'YÖNETİM ZAFİYETİDİR'
Akşener, devletin görevinin bu çaresizlikten propaganda üretmek değil, hukuken gereğini yapmak ve anneleri evlatlarına kavuşturmak olduğunu vurgulayarak, "Evlatlarımızı korumak ve kollamakla görevli bir devlet varken, vatandaşı bir siyasi partiden talepte bulunmak zorunda bırakmak ciddiyetsizliktir, yönetim zafiyetidir. O annelerin vicdanı üzerinden kurgu yapanları uyarıyorum; Annelerimiz, devletin kapısı yerine, parti kapısına gittikçe, o partiye 'devlet' misyonu biçiyorsunuz. Türkiye böylesine sahipsiz, insanımız böylesine çaresiz duruma düşürülemez. Devlet kapısından beklenmesi gerekenler, bir parti kapısında çaresizlik feryadına dönüşemez. Devlet etmek; devletin de, ülkenin de geleceği olan evlatlarımızı koruyup, kollayabilmektir. Devlet etmek; tek bir vatandaşının ayağına taş değirmeme görevidir. Devlet etmek; terör mağduru vatandaşını, terörle iş birliği yaptığını bizzat ilan ettiğin bir partinin kapısına mecbur etmemektir."

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