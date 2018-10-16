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Akşener, AP Türkiye Raportörü Piri ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri ve beraberindeki heyetle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ve beraberindeki heyetle görüştü.

Akşener'in makamında basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme öncesi basının görüntü almasına izin verildi.

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