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Akşener, AP Türkiye Raportörü Piri ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüşmesinde Türkiye-AB ilişkileri ele alındı, temasların düzenli aralıklarla devam etmesinde mutabık kalındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Piri'nin, Türkiye-AB ilişkileri ile Türkiye'deki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler konusunda istişarede bulunmak üzere Akşener'i ziyaret ettiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ile Türkiye ve bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı ve bu temasların düzenli aralıklarla sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

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İYİ parti İyi Parti Genel Başkanı Akşener Kati Piri

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