Akşener, AP Türkiye Raportörü Piri ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Piri'nin, Türkiye-AB ilişkileri ile Türkiye'deki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler konusunda istişarede bulunmak üzere Akşener'i ziyaret ettiği bildirildi.
Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ile Türkiye ve bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı ve bu temasların düzenli aralıklarla sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
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