Akşener, AP Türkiye Raportörü Piri ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Piri'nin, Türkiye-AB ilişkileri ile Türkiye'deki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler konusunda istişarede bulunmak üzere Akşener'i ziyaret ettiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ile Türkiye ve bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı ve bu temasların düzenli aralıklarla sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

