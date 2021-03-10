Akşener-Bahçeli geriliminde yeni perde

Akşener'e Twitter'dan yüklenen Bahçeli İYİ Parti'ye oy verenler "FETÖCÜ" suçlaması yöneltti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözleri ve Bahçeli'nin Twitter hesabından verdiği yanıt ile iki siyasetçi arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Akşener, Twitter'da kendisi hakkında iftira ve hakaret kampanyası yürütüldüğünü belirtirken, bu kampanyanın kaynağının Bahçeli olduğunu iddia etti. Bahçeli ise İYİ Parti'ye oy verenlere "FETÖ'cülük" suçlaması yönelterek Akşener'e yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclisteki grup toplantısında doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Akşener; sosyal medyada geçen hafta "Fosforlu Meral" etiketi açıldığından yakınırken, bu etiketin nerden geldiğini, "Beş yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Sayın Bahçeli, Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana –Fosforlu Cevriye- dedi" sözleriyle anlattı. Akşener'in sözlerini "Benim 9 aylık erkek torunuma, hem de nikah şahidi olduğu oğlumun çocuğuna –nesebi gayri sabih- dedi" diye sürdürmesi dikkat çekti.