Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında yaşanan sert polemik ve sonrasında Akşener'in evinin önünde bir grup ülkücünün protesto eylemi yapmasıyla başlayan gerginlik, yargıya taşınıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini tehdit edip, hedef gösterdiği gerekçesiyle Bahçeli hakkında hafta başında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, TBMM'nin yeni yasama yılındaki ilk Meclis grup toplantısında "Saray yancısından milliyetçi olmaz. Milliyetçiden de Saray paspası olmaz" açıklamasına MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın" sözleriyle yanıt vermişti. https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1047853605670322177 Ardından da aralarında MHP Üsküdar İlçe Başkanı ve teşkilat üyelerinin de aralarında bulunduğu bir grup gece saatlerinde Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde Bahçeli lehine sloganlar atarak protesto eylemi yapmıştı.

Bahçeli de "partiden izin almadan" bu eylemi yapan Üsküdar ilçe teşkilatını görevden almıştı. Meral Akşener evinin önünde protesto yapan ülkücüler hakkında dava açmayacağını açıklamasına karşın, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Bahçeli'ye suç duyurusu Bu olayın ardından Akşener, Bahçeli'yi etiketleyerek, "Başka anaların çocuklarının üzerinden yiğitlik olmaz, yüreğin yetiyorsa kendin gel bekleriz" mesajını paylaşmıştı. https://twitter.com/meral\_aksener/status/1047956825268604928 MHP Genel Başkanı Bahçeli de son grup toplantısında buna dikkat çekerek, "Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı.Türk'ün töresidir, davet varsa, icabet eden de çıkacaktı, gerçekten çıkmıştır" açıklaması yapmıştı. Akşener, Bahçeli'nin hem sosyal medya hesabı üzerinden hem de grup toplantısındaki konuşmalarında açıkça kendisini hedef gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Akşener'in suç duyurusunun gerekçesini ise Bahçeli'nin "son ihtarımdır" açıklamasıyla kendisini hedef gösterdiği ve bu açıklamayı gören bazı ülkücülerin de bunu "mesaj" olarak algılayıp, evinin önünde eylem yaptığı savına dayandırdığı öğrenildi.