Akşener: Ben paşalardan korkmadım, şimdi niye korkayım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ mitinginde kendisiyle ilgili sözlerine, "Ben 28 Şubat'ın tanklı- tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan" diye cevap verdi.

İYİ Parti Lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan cevap verdi. Akşener, Twitter hesabından Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun? Ben 28 Şubat'ın tanklı- tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan" diye yazdı.

ANKARA, (DHA)

