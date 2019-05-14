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Akşener: Bir kez kazandık, bir kez daha kazanacağız.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "31 Mart'ta seçimi kazandık, 23 Haziran'da milletin iradesini kazanacağız.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "31 Mart'ta seçimi kazandık, 23 Haziran'da milletin iradesini kazanacağız. Bir kez kazandık, bir kez daha kazanacağız. Bu kez sadece bir belediye başkanlığını değil, yeniden millet iradesini kazanacağız" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararını eleştiren Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.
Akşener, şöyle konuştu:
"Demokrasiye her türlü müdahale bir darbedir ve biz her türlü darbeyi reddedeceğiz. Bağımlı yargı yoluyla, millet iradesinin gasp edilmesi, ikinci bir 28 Şubat darbesidir. Biliyorsunuz, 28 Şubat'ta Sayın Erdoğan, yine talimatlı bir mahkeme kararıyla belediye başkanlığından uzaklaştırıldı. 6 Mayıs'ta ise bunun tekrarı yaşandı. Dünün mağdurları, maalesef yolun sonunda hak yiyen mağrurlara dönüştüler. O gün hukuksuzluğa maruz kaldığında, nasıl Sayın Erdoğan’ın yanında durduysak, bugün de hukuksuzluğa karşı, Ekrem İmamoğlu'nun yanında duracağız."
'MİLLETİMİZİN AKLIYLA ALAY ETMEYİ BIRAKIN'
Akşener, AK Parti'nin sandık sonuçlarını tanımayarak, Türkiye'ye en büyük kötülük yaptığını öne sürdü. Akşener, "Sandığı tekmelediler, kendileri de siyaseten intihar ettiler. Sayın Erdoğan'a millet 'Dur' dedikçe, ortağı 'Atla' dedi. Siyasi akıbeti hakkında tercih tabii ki kendisinindir. Ama milletin ve devletin akıbeti Erdoğan'ın iki dudağının arasında değildir. Milletin istikbali, yine milletin elindedir. İstanbul seçimini, 'bazı sandık kurulu başkanları kamu görevlisi değil' diyerek iptal ettiler. Yani, koca koca adamların uydurdukları, 'oy çalma' ya da 'sahte seçmen' iddiaları doğru çıkmadı. Bıkmadan bunu anlatacağız. Milletimizin aklıyla alay etmeyi bırakın. Aynı zarfa konulup, aynı sandığa atılan 4 oyun, neden sadece bir tanesi geçersiz? Milletimiz bunu soruyor. Ama beylerden cevap yok" diye konuştu.
'ADIMLARIMIZ METİN VE KARARLI'
Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da tekrarlanacağını hatırlatarak, şunları söyledi:
"31 Mart'ta seçimi kazandık, 23 Haziran'da milletin iradesini kazanacağız. Bir kez kazandık, bir kez daha kazanacağız. Bu kez sadece bir belediye başkanlığını değil, yeniden millet iradesini kazanacağız. Kızarmayan, mahcup olmayan yüzlere, millet iradesinin karşı durulamaz hükmünü yapıştıracağız. Elbette olan biteni unutmayacağız. Ancak üzerinde tartışıp kavga edip, zaman kaybetmek yerine, hep birlikte gereğini yapacağız. Başımız dik, alnımız ak, adımlarımız metin ve kararlı. Bu yolu yürümeye, hep birlikte devam edeceğiz."
'İDEOLOJİK BİR SAPMA'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 8 yıl sonra avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesi ile ilgili olarak, "Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten" sözlerine tepki gösteren Akşener, "İktidarın küçük ortağı Öcalan'ın avukatları ile görüşmesini normal karşılıyor. Bu sadece ideolojik bir sapma değildir. Bu defa kapalı kapılar ardında iş çevirmenize izin vermeyeceğiz. Artık bu gidişe 'dur' diyeceğiz" diye konuştu.

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