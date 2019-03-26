Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız -1

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bodrum atmosferi, inşallah Türkiye'nin her tarafında egemen olur. Bodrum'un böyle bir özelliği ve güzelliği var. Ama siyaset, aynı zamanda rekabet demektir. Rekabet etmek demek, seçmenin efendi olduğu, velinimet olduğu bir anlayışı ortaya koymak demektir. Yani birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam geldiği Bodrum'daki programına bugün devam etti. Akşener, önce Bodrum Sağlık Vakfı'nı ziyaret etti. Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya ve vakıf yöneticileri tarafından karşılanan Akşener, engelli öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi. Öğrencilerin farklı seramik türlerini nasıl ürettiklerini anlatmasını dikkatle dinleyen Akşener, vakıf yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür etti. Akşener daha sonra kalabalık konvoyla, Turgutreis Atatürk Meydanı'na hareket etti. Burada seçim otobüsünden inen Akşener, CHP Turgutreis Seçim Ofisi'ni ziyaret ederek başarılar diledi.

'BİRİNİ KÖTÜLEYEREK KENDİNİZ İYİ OLAMAZSINIZ' Kurulan sahneden ilçe sakinlerine seslenen ve İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'a destek isteyen Akşener, şöyle dedi: "Ben dün buraya havalimanından gelirken, Mehmet kardeşime bir soru sordum, nelerden bahsedeyim diye. Dedi ki, 'Yüksek siyasetten bahsetmeyin. Tepedeki kavgadan bahsetmeyin. Bodrum'da kardeş hukuku sürüyor. Bodrum'da sadece siyasi rekabet ve projeler üzerinden yürüyen bir rekabet var'. Ne güzel bir şey bu. Hizmet anlayışı, projeleri kimin iyiyse, kime güveniyorsanız oy vereceksiniz. Dilerim ki Mehmet Tosun'un bana söylediği bu Bodrum atmosferi, inşallah Türkiye'nin her tarafında egemen olur. Bu hava her tarafta devam eder. Bunun için Bodrum'un böyle bir özelliği ve güzelliği var. Ama siyaset, aynı zamanda rekabet demektir. Rekabet etmek demek, seçmenin efendi olduğu, velinimet olduğu bir anlayışı ortaya koymak demektir. Yani birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız." CEKETİMİ ASSAM SEÇİLİRİM ANLAYIŞI