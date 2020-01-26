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Akşener: Biz de teşkilatlarımızı, gönüllülerimizi harekete geçirdik

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesine ziyarette bulundu.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesine ziyarette bulundu. Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Biz de teşkilatlarımızı, gönüllülerimizi harekete geçirdik. Yardım amaçlı buraya arkadaşlarımız geldiler" dedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem, Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yıkıma neden oldu. Malatya'da birçok evin enkazın altında kaldığı Doğanyol'un Gökçe Mahallesi'ne gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Elazığ'ı ziyaret ettiklerini, şimdi de Doğanyol'a geldiklerini kaydederek, şunları söyledi:
"Dün telefonla konuştuğum bir kardeşimiz hem çocuğunu hem de eşini kaybetmişti. Oraya aile ziyareti gibi bir ziyaret yaptım. Şimdi burada bir ziyaret yaptık taziye ziyareti Elazığ'da da asıl depremin ana üssü olan yerde de dolaşacağız göreceğiz. Başsağlığı diliyorum bütün kayıplarımıza yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu deprem de bir şey oldu iktidar partisi elbette devleti yönetiyor. O imkânlarıyla buraya geldi. Millet ittifakının Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olan büyükşehir belediye başkanları buraya geldiler. Biz de teşkilatlarımızı, gönüllülerimizi harekete geçirdik. Biz de o şekilde yardım amaçlı buraya arkadaşlarımız geldiler. Ben de durumu yerinde görmek, hem taziye dilemek hem de hastanede yaralılarımızı ziyaret etmek amaçlı buradayım. Allah, tekrar söylüyorum yaralılarımıza şifa versin. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Hak rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Böyle durumlarda konuşacak bir şey olmuyor. Onun için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönem ve bunu da Türk milleti gösterdi. Hiçbir siyasi ayrışma göstermeden herkes burada ve bir ipin ucundan tutmaya çalıştık hep birlikte inşallah bu acılar bir daha yaşanmaz."
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