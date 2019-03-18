Semih ŞAHİN- Tahsin AYDIN- Yasin KESKİN/BURSA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki mitingde, ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Buğdaydan soğana, hayvandan samana kadar çiftçinin içine düşürüldüğü durumu anlatmaya ve ona itiraz etmeye devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karacabey, Orhangazi, İznik, Yenişehir ve İnegöl ilçelerindeki mitinglere katılmak üzere Bursa'ya geldi. İlk olarak Karacabey'e geçen Akşener'e; İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve 'millet ittifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey eşlik etti. Karacabey'deki mitingde halka seslenen Akşener, "Mesele şu; ekonomi berbat, tarım berbat, sanayi berbat. İşsiz gençler ortada. Her ailede 2 işsiz genç var. İl il, ilçe ilçe geziyorum. Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Biz çiftçinin 6- 6,5 lira mazot kullanmasını ve buradan ÖTV'nin kaldırılması gerektiğini söyleyeceğiz. İşsiz gençlerimizin iş bulması için istihdam yaratılması mecburiyetinde olunduğunu söylemeye devam edeceğiz. Emeklilere yüzde 10 zam, insafın kurusun, kendine yüzde 26 yaptın. Buğdaydan soğana, hayvandan samana kadar çiftçinin içine düşürüldüğü bu durumu anlatmaya ve ona itiraz etmeye devam edeceğiz. Canı ne isterse onu söylesin" diye konuştu.

'SEN MİLLETİNE, TERÖRİST, DİYEMEZSİN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, "Şimdi bir başka şey var. Anlaşılıyor ki 15 gün boyunca bu arkadaş, PKK ile oturacak, PKK ile kalkacak. Hepimizi PKK'lı ilan etti. Hadi oradan. Senin karşında Meral Akşener var. PKK ile mücadelede, tarihin en uzun kara harekatının altında benim imzam var, benim. Sen 2002'de iktidar olduğunda sıfır terör vardı. O günkü adıyla DEHAP'ın oyu 2 milyon, aldığı oran yüzde 6. Bugün geldiğimizde, bugünkü adı HDP olan o partinin oyu 6 milyon, oranı yüzde 12. Sayın Erdoğan, 2 milyon oy olan bir siyasi yapının o günkü hali bugün 6 milyona çıkıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz, sensin. Açılım süreci yaptın, çözüm süreci yaptın. Sen daha bunun hesabını vereceksin. Sen milletine 'terörist' diyemezsin" dedi.