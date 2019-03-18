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Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 20:13 | Son Güncelleme

İNEGÖL'DE COŞKULU KALABALIK KARŞILADI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa temasları kapsamında Yenişehir ilçesine geçti.

Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)

İNEGÖL'DE COŞKULU KALABALIK KARŞILADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa temasları kapsamında Yenişehir ilçesine geçti. Burada vatandaşlarla buluşan Akşener, ardından Bursa ziyaretindeki son programında İnegöl ilçesine geçti. Akşener seçim otobüsü ile meydana gelirken coşkulu bir kalabalık Akşener’i meydanda alkış yağmuruna tuttu. İYİ Parti Lideri, Altay Caddesi üzerinde İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir’in seçim bürosu önünde partililere hitap etti. Bu arada seçim bürosunun önündeki cadde, toplanan kalabalık nedeniyle araç geçişine kapatıldı.
'KANSER HASTASI OLAN SİZSİNİZ, ENSE YAPAN BAŞKALARI'
Burada vatandaşlara seslenen Akşener, "Ayçekirdeği ne oldu? Çin'den ithal ediliyor sizin elinizdekiler gitti. Türkiye ihraç ediyordu. Sizinkiler ne oldu? Elinizde kaldı. 25 ilde 142 bin dönüm arazide patates ekmek yasaklandı. Bunun anlamı şudur; Tarım Bakanı'nın danışmanı olduğu Kanadalı dünya devi bir şirkete Türkiye'nin paralarını peşkeş çekmektir. Birilerini zengin etmektir. Buna dur demelisiniz. Buna hayır demelisiniz. Biz Türk milletiyiz demelisiniz.
Bursa'da en fazla kanser hastalarının bulunduğu yer İnegöl. Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu, en sonunda başkan oldu peki bütün bunların neticesinde İnegöl'e ne geldi? EYT'lilerin problemi çözülmedi. Hava kirliliği ortadan kalkmadı. Altyapı çalışmaları bitmedi. Kanser hastası olan sizsiniz ense yapan başkaları" dedi.
'İNEGÖL BİR ARPA BOYU YOL GİTMİYORSA SORUN VAR'
İnegöl'de hava kirliliğinin olduğunu belirten Akşener, "Ben size körü körüne propaganda yapacak değilim. İnegöl’de 17 bin Suriyeli var ama İnegöllü gençler işsiz. Hava kirliliği had safhada, sosyal yaşam eksik, İnegöl’de su içilemiyor. Şimdi ya kimi aday göstersem kazanır diyen anlayışı seçeceksiniz ya da kulağını çekeceksiniz. Gelip size soracaklar ne eksiğiniz var ne derdiniz var diye soracaklar. O kulağı çektiğiniz zaman o zaman gelip halinizi soracaklar. Bu seçimlerde liderler seçilmeyecek, her yerde Tayyip beyin fotoğrafı var. İnegöl’de yaşıyorsunuz İnegöl’de doyuyorsunuz ama İnegöl bir arpa boyu yol gitmiyorsa sorun var. Aranızdan seçtikleriniz çıktı gitti size soruldu mu? Kim aday olsun diye çünkü bilmiyorlar sizi, sizi unuttular. 24 Haziran’da kulağı çekseydiniz sizin halinizi unutur muydu? 4,5 yıl seçim yok 31 Mart’ta kulağı çektiniz mi sizi tekrar hatırlamak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Bursa programını tamamlayan Meral Akşener, İstanbul'a hareket etti.

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Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)

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