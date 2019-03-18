Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)

İNEGÖL'DE COŞKULU KALABALIK KARŞILADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa temasları kapsamında Yenişehir ilçesine geçti. Burada vatandaşlarla buluşan Akşener, ardından Bursa ziyaretindeki son programında İnegöl ilçesine geçti. Akşener seçim otobüsü ile meydana gelirken coşkulu bir kalabalık Akşener’i meydanda alkış yağmuruna tuttu. İYİ Parti Lideri, Altay Caddesi üzerinde İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir’in seçim bürosu önünde partililere hitap etti. Bu arada seçim bürosunun önündeki cadde, toplanan kalabalık nedeniyle araç geçişine kapatıldı.

'KANSER HASTASI OLAN SİZSİNİZ, ENSE YAPAN BAŞKALARI'

Burada vatandaşlara seslenen Akşener, "Ayçekirdeği ne oldu? Çin'den ithal ediliyor sizin elinizdekiler gitti. Türkiye ihraç ediyordu. Sizinkiler ne oldu? Elinizde kaldı. 25 ilde 142 bin dönüm arazide patates ekmek yasaklandı. Bunun anlamı şudur; Tarım Bakanı'nın danışmanı olduğu Kanadalı dünya devi bir şirkete Türkiye'nin paralarını peşkeş çekmektir. Birilerini zengin etmektir. Buna dur demelisiniz. Buna hayır demelisiniz. Biz Türk milletiyiz demelisiniz.